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Volkan Demirel geldiği gibi takımdan gönderdi! Hatayspor'da ilk ayrılık

26.09.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Mohammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu. Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından yeni bir yapılanmaya giden Hatayspor, ligler oynanırken ayrılığı açıkladı.

Volkan Demirel ile yeni bir maceraya yelken açan Hatayspor'da kadro revizyonu başladı. Volkan Demirel'in verdiği rapor doğrultusunda kadroda düşünülmeyen oyuncular takımdan gitmeye başladı.

VOLKAN DEMİREL GELDİĞİ GİBİ TAKIMDAN AYRILDI

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Hatayspor'da Volkan Demirel'in imzasının ardından ilk ayrılık gerçekleşti. 24 yaşındaki Liberyalı kanat oyuncusu Kamara'nın yeni takımı da jet hızıyla belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mohammed Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Hatayspor'dan ayrılan Mohammed Kamara, İsrail ekibi Hapoel Haifa ile sözleşme imzaladı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFLARI

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