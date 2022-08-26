Volkan Demirel'in hareketi olay oldu! UEFA Konferans Ligi kura çekimine o an damga vurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı...

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Takımların kurasını Volkan Demirel çekti. UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon ülkemizden Antwerp'i eleyen Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Malmö'ye mağlup olan Demir Grup Sivasspor katılacak. Kura çekimine ise Volkan Demirel'in hareketi damga vurdu.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane kalecilerinden Volkan Demirel, kura çekimine renk kattı.

Giorgio Marchetti'ye esprili yaklaşımlarıyla dikkat çeken Demirel, kura çekiminde yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu.

MASAYA BIRAKIP, GERİ ALDI

Volkan Demirel, içerisinde takımların bulunduğu kaseden çektiği topu açmakta güçlük çekti ve topu masaya bırakıp, 2 saniye içerisinde tekrar eline aldı.

"DON'T OPEN"

Topu çevirerek yeniden açmayı deneyen efsane isim, kura görevlisi Giorgio Marchetti'den "Don't open (Açılmıyor)" diyerek yardım istedi.

MARCHETTI'DEN YARDIM İSTEDİ

Marchetti'nin topu açması sonrasında Haliç Kongre Merkezi'ndeki herkes tebessüm etti ve Volkan Demirel de bu olayı gülerek karşıladı.

YABANCI FUTBOLSEVERLERDEN TEPKİ GELDİ

Ancak Demirel'in kura esnasında topu kamera açısının görünmeyen kısmına koyup, tekrar alması sonrası yabancı futbolseverler sosyal medyada "Bunu neden yaptı?" şeklinde tepki gösterdiler.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Volkan Demirel'in başka bir topu çektiğini iddia eden bazı futbolseverlerin gerçeği öğrenmesi ise gecikmedi.

Demirel'in topu masaya bıraktığı esnada elini sildiği ve yine aynı topu eline alarak açtığının video kaydında ortaya çıkması sonrasında soru işaretleri ortadan kalktı.