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Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

01.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde sezonun bombasını patlatmak üzere. PSG'nin satış listesine koyduğu Icardi'yi renklerine bağlamak için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşmaya çok yakın. PSG ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'da anlaşmanın duyurulması an meselesi. Icardi'nin menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı beğeniyle taraftarı heyecanlandırdı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray'da forvet transferi noktalanmak üzere. Seferovic'ten istenilen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda yeni bir golcü arayışı başlamıştı. PSG'nin takımdan göndermeyi kafaya koyduğu Icardi için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşıyor.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti. Galatasaray, PSG'nin yıldızı Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını karşılayıp 1 yıllığına kiralayacak. Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek.

WANDA NARA HERKESİ HEYECANLANDIRDI

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Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram'daki Galatasaray yorumunu beğendi. Wanda Nara, Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray " yorumunu beğendi.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray galatasaray transfer sezon
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