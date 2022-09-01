Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Galatasaray'da forvet transferi noktalanmak üzere. Seferovic'ten istenilen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılarda yeni bir golcü arayışı başlamıştı. PSG'nin takımdan göndermeyi kafaya koyduğu Icardi için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona ulaşıyor.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti. Galatasaray, PSG'nin yıldızı Icardi'nin maaşının 3 milyon Euro'luk kısmını karşılayıp 1 yıllığına kiralayacak. Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek.

WANDA NARA HERKESİ HEYECANLANDIRDI

Arjantinli oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Instagram'daki Galatasaray yorumunu beğendi. Wanda Nara, Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray " yorumunu beğendi.