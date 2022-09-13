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Wanda Nara'dan engel! Fatih Terim'i çılgına çevirdi

13.09.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray transfer döneminde adından en çok söz ettiren kulüp olmuştu. Sarı-Kırmızılılar, birçok yıldız ismi kadrosuna katarken, Icardi transferi belki de en çok ses getiren transfer olarak öne çıkmıştı. Arjantinli golcünün eşi de bir o kadar konuşulurken, Wanda Nara için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın Mauricio Icardi transferi oldukça ses getirmişti. Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara da en az Icardi için konuşulurken, bu transferde oldukça önemli de bir rol oynadığı biliniyordu. Ülkesi Arjantin'de menajerliğin yanı sıra, modellik de yapan Nara için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MURILLO İMZAYA KALMIŞTI!

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2020-21 sezonunda Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde devre arası transfer döneminin gözdesi olan isimlerden Jeisson Murillo uzu süre Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminin üst sıralarında yer alırken, yönetim bu isimde oldukça önemli bir yol katetmişti. Oyuncunun ülkesi Kolombiya'da da bu transfere dair "Murillo Galatasaray'da" yönünde haberler yer alırken, transfer bir şekilde sonuçlanmamıştı.

WANDA NARA CAYDIRDI

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Görüşmelerin ardından oyuncunun kulübü Sampdoria evet demiş, Falcao ile görüşen Kolombiyalı stoper Galatasaray'da forma giymeyi kabul etmişti. Ancak bu transferin gerçekleşmemesinin nedeni olarak Murillo'nun eşi Samantha Gutierrez dolaylı olarak ise Icardi'nin eşi Wanda Nara olduğu öğrenildi.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYORUM"

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Icardi’nin menajeri eşi Wanda Nara, Gutierrez’i, “Türkiye, Suriye sınırında savaş var. İran’la ABD her an savaşabilir. Türkiye çok güzel bir ülke ama ben Mauro’ya aynı riski aldırmazdım” sözlerini söylemesinin ardaınan Gutierrez'in, eşine “Türkiye’ye gitmek istemiyorum” dediği ve fikrinden caydırdı. O ana kadar Murillo’yu bekleyen Galatasaray yönetimi ortada kaldı. Devre arasında stoper transfer yapılamadı. Fatih Terim büyük hayal kırıklığına uğradı. Jeisson Murillo ve Mauro Icardi, Inter'de çok yakın arkadaştı. Milano'da aynı sitede yaşıyorlardı. Wanda Nara ile Murillo'nun eşi Samandta Gutierrez de yakın dosttu.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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