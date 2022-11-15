SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı

Wanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı

15.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, geride kalan 14 haftanın sonunda topladığı 27 puanla zirvenin en yakın takipçisi konumundayken, sezon başı PSG'den kadroya katılan yıldız oyuncu Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli'nin eski eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın paylaşımı söylentileri de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, özellikle Beşiktaş maçında attığı gollerle takımını sırtlamayı başarırken, son oynanan Başakşehir mücadelesini de boş geçmemiş ve 45. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başarmıştı.

Takıma katılışının ilk zamanları zaman zaman taraftarın tepkisine neden olan ancak son haftalardaki performansıyla göz dolduran Icardi için yönetim kolları sıvarken, eski eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan flaş bir hamle geldi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun yaptığı açıklamalar dünya futboluna bomba gibi düştü... Galatasaray taraftarı heyecanlandı. Akıllarda ''ah o bir ihtimal'' oluştu. Çünkü CEO Erden Timur “hayal bile edilemeyecek bir transfer” sözü vermişti.

Galatasaray taraftarı o bir ihtimali düşünürken canlarını sıkacak bir gelişme yaşandı. Hayranı oldukları golcüleri Mauro Icardi’nin eşi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Ayrılığı eşi Mauro Icardi ile çıktığı Maldivler tatilinden bir video paylaştı.

Paylaşım sırasında üzerinde Manchester United formasına benzetilerek yapılan Balenciaga’nın özel yapım futbol formasının olması dikkatlerden kaçmadı. Bazıları bunu ''Messi’ye inat, Wanda Nara ile Icardi, Ronaldo’ya destek'' olarak yorumladı.

Wanda Nara’nın böyle durumları iyi değerlendirdiğini iddia eden diğerleri ise ''Manchester United’a mesaj olarak'' değerlendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara son dakika icardi

En Çok Okunan Haberler

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

'Dünya Kupası'ndan sonra...' G.Saray'ı heyecan sardı...

'Dünya Kupası'ndan sonra...' G.Saray'ı heyecan sardı...

Resmen açıklandı! Erling Haaland ve 7. Lig...

Resmen açıklandı! Erling Haaland ve 7. Lig...

Futbol dünyası şokta! Ronaldo: 'Onlar' benim arkadaşım değil

Futbol dünyası şokta! Ronaldo: 'Onlar' benim arkadaşım değil

Eski hocasına gönderme! "Hakkım olanı alamadım"

Eski hocasına gönderme! "Hakkım olanı alamadım"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.