Wanda Nara'nın davranışlarına kimse anlam veremiyor! Icardi'den daha çok gündemde...

Wanda Nara, Icardi'den daha çok konuşuluyor. Ayrılık açıklamasının ardından Icardi ile tekrar barışan Wanda Nara şimdi de eski eşine mesaj gönderdi. Icardi'nin menajerliğini de yapan Wanda Nara'nın bu davranışlarına kimse anlama veremedi.

2013 YILINDA ALDATTI ŞİMDİ İSE TEBRİK ETTİ

Wanda Nara, sevgilisinin hamile olduğunu açıklayan eski eşi Maxi Lopez'i tebrik etti. 2013 yılında Icardi ile Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını açıklamasının ardından Maxi Lopez'i Instagramdan takip etmeye başlamıştı.