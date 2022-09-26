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Wanda Nara'nın davranışlarına kimse anlam veremiyor! Icardi'den daha çok gündemde...

26.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin eşi Wanda Nara gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklaması yayınlayan Wanda Nara sonrasında Icardi ile barıştıklarını ifade etmişti. Şimdi de 2013 yılında Icardi ile aldattığı eski eşi Maxi Lopez'e Instagramdan bir tebrik mesajı gönderdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Wanda Nara, Icardi'den daha çok konuşuluyor. Ayrılık açıklamasının ardından Icardi ile tekrar barışan Wanda Nara şimdi de eski eşine mesaj gönderdi. Icardi'nin menajerliğini de yapan Wanda Nara'nın bu davranışlarına kimse anlama veremedi.

2013 YILINDA ALDATTI ŞİMDİ İSE TEBRİK ETTİ

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Wanda Nara, sevgilisinin hamile olduğunu açıklayan eski eşi Maxi Lopez'i tebrik etti. 2013 yılında Icardi ile Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'den ayrıldığını açıklamasının ardından Maxi Lopez'i Instagramdan takip etmeye başlamıştı.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray Neslihan Atagül atan
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