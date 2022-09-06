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Wanda Nara'nın Icardi açıklaması Galatasaraylı taraftarları şoka soktu!

06.09.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara'dan flaş bir açıklama geldiği iddia edildi. Wanda Nara'nın America TV mikrofonlarına yaptığı açıklama Galatasaraylıları tedirgin etti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Güzelliğiyle her zaman ön planda olan Wanda Nara, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın sarf ettiği sözler sarı-kırmızılı taraftarların aklında soru işareti bıraktı.

OKAN HOCA AÇIKLAMIŞTI

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Okan Buruk, "Yapacağımız transferler var. Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz" demişti.

"INTER MIAMI'DE OYNAYABİLİRSE HARİKA OLACAK."

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America TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada Wanda Nara, ”Burayı (Miami’yi) gerçekten seviyoruz. İnanılmaz bir Latin topluluğu var. Mauro ile ABD’de olası bir gelecek hakkında konuştuk ve eğer bir gün Inter Miami'de oynayabilirse harika olacak. Harika bir takım” ifadelerini kullandı.

WANDA NARA VE ICARDI FOTOĞRAFLARI

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Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray büyük aşk galatasaraylı buruk bıraktı kaan ay
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