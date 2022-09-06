Wanda Nara'nın Icardi açıklaması Galatasaraylı taraftarları şoka soktu!

Güzelliğiyle her zaman ön planda olan Wanda Nara, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın sarf ettiği sözler sarı-kırmızılı taraftarların aklında soru işareti bıraktı.

OKAN HOCA AÇIKLAMIŞTI

Okan Buruk, "Yapacağımız transferler var. Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz" demişti.

"INTER MIAMI'DE OYNAYABİLİRSE HARİKA OLACAK."

America TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada Wanda Nara, ”Burayı (Miami’yi) gerçekten seviyoruz. İnanılmaz bir Latin topluluğu var. Mauro ile ABD’de olası bir gelecek hakkında konuştuk ve eğer bir gün Inter Miami'de oynayabilirse harika olacak. Harika bir takım” ifadelerini kullandı.