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Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı görüntüler ortaya çıktı!

25.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ilişkileriyle ilgili birçok iddia gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi için sıcak bir gelişme yaşandı. Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Icardi ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bu hamlenin Wanda Nara'nın başka biriyle ilişki yaşadığı iddiası gündeme geldi. Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı gelişmesi sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara-Icardi ilişkisi ona erdi. Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerinin sona erdiğini ifade etti. Nara, Mauro Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından resmen duyurdu. Kısa süre önce İstanbul'dan ayrılan ve Arjantin'de bulunan Wanda Nara, paylaşımında Icardi'nin adını geçirmezken, ayrılığın kendisi için acı verici olduğunu ifade etti.

"ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

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"Bunu yaşamak benim için çok acı verici. Ancak maruz kaldığım şeyler ve medya spekülasyonlarını göz önüne alınca insanların bunu benden bilmelerini tercih ediyorum. "Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

ALDATMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

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Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı öne sürüldü. Şarkıcı L-Gante ile bir spor markası için yapılan çekimlerden şüphelenen magazin mensupları gerçeği gün yüzüne çıkardı. Son günlerde Wanda Nara ile L-Gante'nin sık sık buluştuğu ve fotoğraflarının çekildiği sızdırılmasının ardından olay netlik kazandı. Wanda Nara'nın bu şarkıcıyla değil, Boca Juniors’ın orta saha oyuncusu Martín Payer ile Icardi'yi aldattığı ortaya çıktı. En son halka açık bir mekanda buluştukları gözlenen ikilinin birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

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ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Wanda Nara Mauro Icardi paylaşım de erden
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