SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Wout Weghorst, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananları anlattı! "Futbolla alakası yok"

Wout Weghorst, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananları anlattı! "Futbolla alakası yok"

05.09.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri Jackson Muleka, Dele Alli ve Kevin N'Koudou kaydetti. Karşılaşmanın ardından bir taraftar, sahaya girerek Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, o anları anlattı...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Tam bir gol düellosunun yaşandığı karşılaşmanın ardından bir taraftar sahaya girdi. Saha içerisine dahil olan kişi koşarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Wout Weghorst, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK AĞIR CEZALANDIRILMALI"

AA-20220904-28813041-28813028-MKE_ANKARAGUCU_BESIKTAS (Large)

Maç sonu çıkan olaylarla ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı." ifadelerini kullandı.

"JOSEF UMARIM CEZA ALMAZ"

AA-20220904-28813020-28813016-MKE_ANKARAGUCU_BESIKTAS (Large)

Wout Weghorst son olarak, "Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti. Josef çok haksız bir şekilde kırmızı kart gördü. Umarım bu yüzden ceza almaz. Takım arkadaşlarını korudu sadece. Futbolla alakası yoktu bugün olanların." dedi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN OLAYIN FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun Wout Weghorst ankaragücü beşiktaş spor spor toto beşiktaş, spor tot süper li spor to iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!

Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!

'Çağlar Söyüncü transferi bitmiş!' Flaş gelişme...

'Çağlar Söyüncü transferi bitmiş!' Flaş gelişme...

Florya'da Seferovic krizi! Buruk ile özel olarak görüştü ve...

Florya'da Seferovic krizi! Buruk ile özel olarak görüştü ve...

Dilmen'den yeni transfer için olay yorum!

Dilmen'den yeni transfer için olay yorum!

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.