Wout Weghorst, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananları anlattı! "Futbolla alakası yok"

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Tam bir gol düellosunun yaşandığı karşılaşmanın ardından bir taraftar sahaya girdi. Saha içerisine dahil olan kişi koşarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Wout Weghorst, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK AĞIR CEZALANDIRILMALI"

Maç sonu çıkan olaylarla ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı." ifadelerini kullandı.

"JOSEF UMARIM CEZA ALMAZ"

Wout Weghorst son olarak, "Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti. Josef çok haksız bir şekilde kırmızı kart gördü. Umarım bu yüzden ceza almaz. Takım arkadaşlarını korudu sadece. Futbolla alakası yoktu bugün olanların." dedi.