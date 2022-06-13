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Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

13.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Düzce'nin Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylaları, yaz döneminde aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle rakımları 1200-1800 metre arasında değişen yaylalara ilkbahar geç geldi. Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla doğa yeşile bürünürken, rengarenk açan çiçekler yaylalara ayrı güzellik kattı.

Her yıl yaz mevsiminde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Pürenli, Kardüz ve Balıklı yaylalarında, bu sene haziranda etkisini sürdüren yağmurlar nedeniyle sessizlik hakim.

Yaylaları ziyaret eden az sayıda kişi, kuş cıvıltıları arasında yemyeşil doğada gezinti yaptı. Yaylalarda zaman zaman ortaya çıkan sis de güzel görüntüler oluşturdu.

Uzun yıllar yaylada konaklayan 66 yaşındaki Necmi Özdemir, AA muhabirine, bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini, yaylaya yaklaşık 4 metre kar yağdığını anlattı.

Ömrü boyunca böyle kar görmediğini dile getiren Özdemir, "Mayısın ortasına kadar ormanda üretim yaparken halen kar vardı. Yaz bu yıl yaylalara çok geç geldi." dedi.

Geçen yılın kurak geçtiğine işaret eden Özdemir, "Şu an yağmur yağıyor, buna ihtiyaç vardı. Yaylada insan daha dinç oluyor. Gece çok geç yatsak bile sabah erkenden uyanıyoruz. Hava temiz ve uyandığında dinç olarak kalkıyorsun. Sularımız tertemiz. Her yönden yaylacılık çok güzel, sessiz sakin ve kafanı dinliyorsun." ifadelerini kullandı.

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

Yağışların sürdüğü Düzce'deki yaylalarda sessizlik hakim

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