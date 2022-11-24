Yakınlarıyla konuştu, Fransız gazetesi duyurdu! Cengiz Ünder'den Galatasaray kararı

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

25 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi bir süredir Sarı-Kırmızılılar ile anılırken, Beşiktaş'ın da bu transferde Galatasaray'a rakip olduğu, Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başarılı ismi kadrosuna katabilmek için girişimlere başlayacağı iddia edilmişti.