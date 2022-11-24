Yakınlarıyla konuştu, Fransız gazetesi duyurdu! Cengiz Ünder'den Galatasaray kararı

Devre arasında eksik bölgelere yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray'da son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder olmuştu.
25 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi bir süredir Sarı-Kırmızılılar ile anılırken, Beşiktaş'ın da bu transferde Galatasaray'a rakip olduğu, Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başarılı ismi kadrosuna katabilmek için girişimlere başlayacağı iddia edilmişti.
Cengiz Ünder için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Fransa basınından Ünder transferine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız haber kaynağı Le Phoceen'in haberine göre; Cengiz Ünder'in bir yakınıyla konuştuğunu iddia etti ve detayları duyurdu.
Buna göre; Son zamanlarda Türk gazetelerinde yurda dönüş haberlerinin yapıldığı Ünder'i. 'Galatasaray'a kiralık gideceği' ifade edilirken, Cengiz'in Türkiye'ye dönmek isteği yok. Öte yandan İtalya'dan gelen dedikodular da var. Cengiz bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.
Kısa süre önce Cengiz Ünder’in Fransa’da işletme açabilmek için Türk ve Franız hükümetinden gerekli izinleri aldığı ortaya çıkmıştı. Hatta o dönemde Igor Tudor’un dahi Cengiz’i Marsilya’dan koparamayacağı iddia edilmişti.
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.