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Yakınlarıyla konuştu, Fransız gazetesi duyurdu! Cengiz Ünder'den Galatasaray kararı

24.11.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de çıktığı 13 mücadelede topladığı 27 puanla zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Galatasaray, devre arasının yaklaşmasıyla çalışmalarına hız verirken, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir iddia ortaya atılmış, Fransa ekibi Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder'in Türkiye'ye döneceği ve Galatasaray forması giyeceği konuşulmaya başlanmıştı. Devre arasında bu transfer için somut adımlar atmaya hazırlanan Galatasaray'a Fransa'dan şaşırtan bir haber geldi. İşte detaylar

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Devre arasında eksik bölgelere yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Galatasaray'da son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder olmuştu.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

25 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi bir süredir Sarı-Kırmızılılar ile anılırken, Beşiktaş'ın da bu transferde Galatasaray'a rakip olduğu, Siyah-Beyazlı yöneticilerin de başarılı ismi kadrosuna katabilmek için girişimlere başlayacağı iddia edilmişti.

YAKINLARIYLA KONUŞTU

YAKINLARIYLA KONUŞTU

Cengiz Ünder için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Fransa basınından Ünder transferine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız haber kaynağı Le Phoceen'in haberine göre; Cengiz Ünder'in bir yakınıyla konuştuğunu iddia etti ve detayları duyurdu.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Buna göre; Son zamanlarda Türk gazetelerinde yurda dönüş haberlerinin yapıldığı Ünder'i. 'Galatasaray'a kiralık gideceği' ifade edilirken, Cengiz'in Türkiye'ye dönmek isteği yok. Öte yandan İtalya'dan gelen dedikodular da var. Cengiz bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.

"TUDOR DAHİ MARSİLYA'DAN KOPARAMAYACAK"

"TUDOR DAHİ MARSİLYA'DAN KOPARAMAYACAK"

Kısa süre önce Cengiz Ünder’in Fransa’da işletme açabilmek için Türk ve Franız hükümetinden gerekli izinleri aldığı ortaya çıkmıştı. Hatta o dönemde Igor Tudor’un dahi Cengiz’i Marsilya’dan koparamayacağı iddia edilmişti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de dünyaya geldi.Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz, daha sonra Altınordu altyapısına geçti. 2014'te İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan milli yıldız, 2016 yazında 4.8 milyon euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

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