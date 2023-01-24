Yalı Çapkını fragman sinirleri bozdu! "Afra Saraçoğlu haklıymış" deyip tepki gösterdiler

SON BÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN SAHNE

Gözyaşlarıyla odada Ferit’i bekleyen Seyran, eşi geldiğinde Pelin ile görüşüp görüşmediğini sordu. Pelin’in yeni sevgilisinin tehlikeli biri olduğunu anlatan Ferit, onu uyardığını söyledi. Çılgına dönen Seyran, planını sorunca Ferit baba olmak istediğini vurguladı. Bunun üzerine Seyran, hayatında daha aşağılık biriyle karşılaşmadığını belirterek onu odadan kovdu. Sinir krizi geçiren Seyran’ı Suna sakinleştirirken Ferit de Abidin ile dışarı çıktı.