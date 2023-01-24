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Yalı Çapkını fragman sinirleri bozdu! "Afra Saraçoğlu haklıymış" deyip tepki gösterdiler

24.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını hayranları isyanda! Yalı Çapkını fragman sonrası izleyiciler çıldırdı. Sosyal medyada dizinin gidişatına tepki yağarken "Afra Saraçoğlu haklıymış" hastag'i birinci sıraya yerleşti. Peki Yalı Çapkını'nda herkesi kızdıran olay ne?

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Dizinin yeni bölümünün fragmanında Ferit’in yalıya Pelin’i getirmesi büyük tepki topladı. Dizinin sevenleri Twitter’da binlerce yorum yaparak Senaryonun gidişatına tepkilerini gösterdiler.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu dizide, Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ön plana çıkarılması fanların tepkisini çekti.

Ekran Alıntısı

Senaryonun son haftalarda beğenilmemesi sonrası fragman ise bardağı taşıran damla oldu. Seyirciler fragmandan sonra "Metresin dram hikayesi yaptılar" diziyi diyerek tepki gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları...

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 20 Ocak akşamı 18. bölümüyle ekranlara gelen dizide;  Ferit, Pelin’in evine gitti. Pelin’e Serter’den ayrılması konusunda baskı yapan Ferit Korhan, onun göründüğü gibi biri olmadığını vurguladı. Bunu kabul etmeyen Pelin ise arkadaş olduklarını dile getirdi.

SON BÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN SAHNE

SON BÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN SAHNE

Gözyaşlarıyla odada Ferit’i bekleyen Seyran, eşi geldiğinde Pelin ile görüşüp görüşmediğini sordu. Pelin’in yeni sevgilisinin tehlikeli biri olduğunu anlatan Ferit, onu uyardığını söyledi. Çılgına dönen Seyran, planını sorunca Ferit baba olmak istediğini vurguladı. Bunun üzerine Seyran, hayatında daha aşağılık biriyle karşılaşmadığını belirterek onu odadan kovdu. Sinir krizi geçiren Seyran’ı Suna sakinleştirirken Ferit de Abidin ile dışarı çıktı.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını sosyal medya ferit

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