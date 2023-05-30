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  4. Yalı Çapkını'nın 35. bölümündeki bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Yalı Çapkını'nın 35. bölümündeki bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

30.05.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 35. bölümü merakla beklenirken çekimlerden bazı kareler sosyal medyaya düştü. Dizideki 'bekaret sorgulama' sahnesi ise diziyi sevenlerin tepkisini çekti.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımına; birbirlerinden koparılan Ferit ile Seyran'ın tüm baskılara rağmen aşkları için mücadelesi ve Seyran'ı takıntı haline getiren Tarık'ın önce Orhan'ı tehdit etmesi ardından da Kazım'a "Namusunu temizle" diyerek silah uzatması damga vurdu.

Diziye dair bazı sahneler de sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını hayranları dizide bekaret sorgulama' sahnesinden ve şiddet sahnesinden çok rahatsız oldu.

'ŞiddetedurdeYalıÇapkını' hastag'i açan fanlar bu konuda tepkiliydi.

Yalı Çapkını fanları "Bu sahne iğrençtir iyi niyetli değildir", "Şiddet sahnesi görmek istemiyoruz","Şiddet pornosundan uzak durun" eleştirilerinde bulundu.

İşte yapılan bazı yorumlar:

SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını ferit ele

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