Yalı Çapkını'nın 35. bölümündeki bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımına; birbirlerinden koparılan Ferit ile Seyran'ın tüm baskılara rağmen aşkları için mücadelesi ve Seyran'ı takıntı haline getiren Tarık'ın önce Orhan'ı tehdit etmesi ardından da Kazım'a "Namusunu temizle" diyerek silah uzatması damga vurdu.

Diziye dair bazı sahneler de sosyal medyada gündem oldu. Yalı Çapkını hayranları dizide bekaret sorgulama' sahnesinden ve şiddet sahnesinden çok rahatsız oldu.

'ŞiddetedurdeYalıÇapkını' hastag'i açan fanlar bu konuda tepkiliydi.

Yalı Çapkını fanları "Bu sahne iğrençtir iyi niyetli değildir", "Şiddet sahnesi görmek istemiyoruz","Şiddet pornosundan uzak durun" eleştirilerinde bulundu.

İşte yapılan bazı yorumlar: