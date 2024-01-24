Ne paylaşsa beğeni yağıyor! Yalı Çapkını'nın esmer güzeli Buçe Buse Kahraman pencere detaylı tarzı

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın eski hali sosyal medyada gündem olmuştu. Genç yıldızın yıllar içindeki değişimi ağızları açık bırakmıştı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Oyuncu şimdi siyah elbisiesiyle dikkat çekti. 1.2 milyon takipçisi bulunan oyuncu sosyal medya hesabından siyah dekolteli bir elbiseyle çekilmiş pozlarını paylaştı.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun paylaşımına hayranları yorum yaptı.
"İnanılmaz", "Sen gerçek misin", "Maşallah", "Çok güzelsin" "Of" gibi yorumlar yapıldı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor. Buçe Buse Kahraman en son eski haliyle gündem olmuştu. Genç yıldızın yıllar önceki halini görenler tanımakta zorlanmıştı.