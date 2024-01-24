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  4. Ne paylaşsa beğeni yağıyor! Yalı Çapkını'nın esmer güzeli Buçe Buse Kahraman pencere detaylı tarzı

Ne paylaşsa beğeni yağıyor! Yalı Çapkını'nın esmer güzeli Buçe Buse Kahraman pencere detaylı tarzı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Pelin' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman siyah tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Uzun siyah ve dekolteli bir elbise giyen oyuncu çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum geldi.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın eski hali sosyal medyada gündem olmuştu. Genç yıldızın yıllar içindeki değişimi ağızları açık bırakmıştı.

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SİYAH TARZI OLAY OLDU

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Buçe Buse Kahraman başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Oyuncu şimdi siyah elbisiesiyle dikkat çekti. 1.2 milyon takipçisi bulunan oyuncu sosyal medya hesabından siyah dekolteli bir elbiseyle çekilmiş pozlarını paylaştı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun paylaşımına hayranları yorum yaptı.

"İnanılmaz", "Sen gerçek misin", "Maşallah", "Çok güzelsin" "Of" gibi yorumlar yapıldı. 

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor. Buçe Buse Kahraman en son eski haliyle gündem olmuştu. Genç yıldızın yıllar önceki halini görenler tanımakta zorlanmıştı.

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Buçe Buse Kahraman Oyuncu karakteri
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