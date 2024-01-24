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  4. Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu iğne ipliğe döndü! 15 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu iğne ipliğe döndü! 15 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği İfakat karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Dizide Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği 'Ferit Korhan' karakterinin yengesi olan Santırcıoğlu şimdi de verdiği kilolarla gündemde. 15 kilo veren ünlü oyuncu son haliyle herkesi şaşırttı.

Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği İfakat karakteriyle adından söz ettiren ünlü isim şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isim adeta iğne ipliğe döndü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu dizinin ilk sezonu ve ikinci sezonu arasında 15 kilo verdi.
Gülçin Santırcıoğlu, yeni görünümüyle izleyenlerin beğenisini kazanırken, başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını setinde ise İfakat’ın tüm kostümleri küçültüldü. Ünlü oyuncu son haliyle herkesi şaşırttı.
Santırcıoğlu'na sosyal medyada; 'Sana ne olmuş böyle?', 'Çok mu zayıfladın?', 'Güzelliğine ne demeli', 'Eski kilonuza geri mi dönseniz' gibi yorumlar yapıldı.
Santırcıoğlu 1977 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı.
Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı.
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