Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu iğne ipliğe döndü! 15 kilo verdi! Son haliyle herkesi şaşırttı

Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği İfakat karakteriyle adından söz ettiren ünlü isim şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren ünlü isim adeta iğne ipliğe döndü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu dizinin ilk sezonu ve ikinci sezonu arasında 15 kilo verdi.

Gülçin Santırcıoğlu, yeni görünümüyle izleyenlerin beğenisini kazanırken, başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını setinde ise İfakat’ın tüm kostümleri küçültüldü. Ünlü oyuncu son haliyle herkesi şaşırttı.

Santırcıoğlu'na sosyal medyada; 'Sana ne olmuş böyle?', 'Çok mu zayıfladın?', 'Güzelliğine ne demeli', 'Eski kilonuza geri mi dönseniz' gibi yorumlar yapıldı.