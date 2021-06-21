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Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

21.06.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.

Temizliğin 12'nci gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı. Topçular Feribot İskelesi bölgesinde rüzgarın etkisiyle deniz yüzeyinde biriken müsilaj, atık kabul gemisiyle alındı.

Bölgede bugün toplanan 62 metreküple, bugüne kadar il genelinde denizden alınan müsilaj miktarı 1622 metreküpe çıktı.

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Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da 12 günde 1622 metreküp müsilaj toplandı
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