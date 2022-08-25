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Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

25.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yaparak kendisine yardıma gelen kişileri dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Simitçi gibi davranarak, ilçe merkezi girişinde seyir halindeki lüks bir otomobilin önünde bayılma numarası yapan kişi, araçtan inen turistlerden, hastalığının bulunduğu ve ailesine bakmak zorunda olduğunu söyleyerek bir miktar para aldı.

Aynı dakikalarda Termal Kaplıca İşletmesinde de benzer bir durumun yaşanması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Astım hastalığı bulunduğu ve ailesine bakmak zorunda olduğunu öne süren şüpheli de tepsisindeki simitleri kendisiyle ilgilenen kişilere sattı.

Çevresindekiler tarafından 200 lira verildiği belirlenen bu kişiye ilk müdahaleyi yapan tesisin revirinde görevli hemşire, sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti.

Termal Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, bayılma numarasıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da bayılma numarasıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Simitçi Termal bayılma

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