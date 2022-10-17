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Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

17.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde daha önce 3 defa soyduğu iş yerinden tekrar hırsızlık yapmak isteyen şüpheli polise yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir iş yerinden bir ayda 3 kez malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kimliğini tespit ettikleri H.T'nin, söz konusu iş yerinde hırsızlık yapılan günlerde olay yerine kafasında şapka ve yüzünde maskeyle geldiğini belirledi.

Aynı iş yerinden tekrar hırsızlık yapılacağını değerlendiren ekipler, iş yeri çevresinde beklemeye başladı. Gece saatlerinde iş yerine girerek malzeme kolilerini çıkaran H.T, kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Daha önce iş yerinden çaldığı malzemeleri İstanbul'da sattığı tespit edilen H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

Yalova'da bir iş yerinden 4'üncü kez hırsızlık yapmak isteyen şüpheli yakalandı

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polis Yalova Çiftlikköy hırsızlık

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