Yalova'da bittiğinde 25 bin kişinin çalışacağı OSB'de bir fabrikanın daha temeli atıldı

Yalova'da 320 fabrikanın bulunacağı Yalova Makine İhtisas OSB'de, bugün düzenlenen törenle ikinci fabrikanın temeli atıldı.

Çiftlikköy ilçesinde 640 hektar alanda 320 fabrikanın bulunacağı Yalova Makine OSB'nin birinci etabında yer alacak Delfin İç ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'ye ait fabrika için tören düzenlendi.

Vali Muammer Erol ve protokolün katıldığı törende, fabrikanın temeli okunan duaların ardından atıldı.

Program sonunda gazetecilere açıklama yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 8 yıl içinde 320 üretim tesisinin faaliyete geçeceği bölgede ilk etapta 42 fabrikanın temellerinin atılacağını anlattı.

Bugün ikinci fabrikanın temelini attıklarını ve yaklaşık 10-15 günde bir diğer fabrikaların temellerinin atılmasının planlandığını aktaran Özdemir, "Birinci etap alanımız tamamlandığında yaklaşık 5 bin kişi, bütün bölge imara açılıp tesisleşmesi tamamlandığında ise yaklaşık 25 bin kişilik bir istihdamı gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Yerli, yenilikçi, yeşil bir OSB kurmak üzere çalışmaları sürdürdüklerine ve temelini attıkları fabrikaların "Anadolu 5.0" adını verdikleri mimari konsepte uygun olacağına vurgu yapan Özdemir şöyle konuştu:

"Dünyaya hem teknik hem estetik anlamda model olacak hem de ölçek anlamında yüksek katma değerli ve teknolojili üretimin üssü olma iddiasındayız. 7-8 sene içinde 640 hektar alanda orta ve büyük ölçekli 320 tesiste yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşacağımızı üyelerimizle yaptığımız envanter çalışmalarının sonuç raporunda görüyoruz. Bunu neredeyse yüzde 90 dolulukla öngörüyoruz."

Delfin İç ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özarar ise 60 yılı aşkın bir süredir Türk sanayisine hizmet verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"60 milyon lira yatırım bütçesi ile kurulan tesisimiz vinç servis sektöründe Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar kurulan en yüksek bütçeli yatırımıdır. Halihazırda 20'den fazla ülkeye ihracat yapan firmamız bu yatırım ile Afrika, Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerindeki pazar payını artırarak döviz girdisi sağlayacak, ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini gerçekleştirmek için burada bulunan herkes gibi biz de var gücümüzle çabalıyoruz. Eminim ki hep beraber muvaffak olacağız."

Törene Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.