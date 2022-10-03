Yalova'da "Ceviz Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

Yalova'da ceviz bahçesinde düzenlenen törenle yılın ilk ceviz hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyündeki bahçede düzenlenen törende, bu yıl ilk defa Ceviz Tarla Günü etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Mevcut bahçenin büyük emeklerle tesis edildiğini belirten Parıldar, Yalova'nın ülkenin en küçük yüz ölçümüne sahip il olması nedeniyle tarım alanlarının az ama değerli olduğunu, tarım parsellerinin yüzde 72,5'nin, 5 dekar ve altında büyüklükte oldğunu, bu nedenle katma değeri yüksek ürünlere öncelik verildiğini ifade etti.

İlin, tarım arazilerinin bir kısmının yatırım amaçlı değerlendirildiğini aktaran Parıldar, "Bu tür arazilerde emek az, bakım şartları nispeten daha kolay tarımsal üretimin yapılmasını teşvik etmek amacıyla ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi yürütülmektedir." diye konuştu.

2018 yılında 11 çiftçi ve 50 dekar alanda başlattıkları ceviz bahçesine dair projelerinin, teşvik ettikleri üreticilerin kurduğu ceviz bahçeleri ile 2021 yılı itibariyle 3 bin 865 dekar alana yükseldiğine dikkati çeken Parıldar, şöyle konuştu:

"2018 yılına göre 2021 yılında alan bazında yüzde 45 oranında, üretim miktarında ise yüzde 70 oranında artış gerçekleşmiştir. Yeni tesis edilen ceviz bahçelerinin henüz genç yaşlarda olması nedeniyle üretim miktarı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. 2018-2021 yılları arasındaki son 4 yılda, Yalova İl Özel İdaresi desteğiyle uygulamakta olduğumuz 'Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında 187 üreticimize, 17 bin 550 adet mavi sertifikalı chandler çeşidi ceviz fidanı ve tozlayıcısının dağıtımı yapılarak 702 dekar basınçlı sulama sistemli bahçe tesisi kurulumu sağlanmış olup, 327 bin 501 lira hibe desteği sağlanmıştır. 2022 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' çatı projesi kapsamında uygulanmak üzere hazırlanmış olan 'Yalova İlinde Trabzon Hurması ve Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' 2022 yılının sonbahar döneminde hayata geçirilerek il genelinde 150 dekar atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması amacıyla 3750 adet sertifikalı fidan dağıtımı yapılarak tarımsal üretime kazandırılması hedeflenmektedir."

İldeki birçok üretimin "İyi Tarım Uygulaması" kapsamına dahil edildiğini de aktaran Parıldar, cevizin de yine bu uygulama kapsamına alındığını ifade etti.

Konuşmaların ardından "İyi Tarım Uygulaması" kapsamında bulunan Mehmet Bıyıklı'ya ait bahçede Vali Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve kurum müdürlerinin katılımıyla hasat yapıldı.