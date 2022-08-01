Bunun dışında teknelerle açıktan anons yaparak yüzenlere uyarıda bulunan ekipler, havadan da dron ile kontrollerini sürdürüyor.

Yalova'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor

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