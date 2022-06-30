Şişme parklarda oyunlar oynayan çocuklar, palyaçolar ve yüz boyama etkinliği ile gönüllerince eğlendi.

Deprem anıtından başlayan ve TİGEM'de sona eren yürüyüşe Vali Muammer Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

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