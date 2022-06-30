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Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

30.06.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Deprem anıtından başlayan ve TİGEM'de sona eren yürüyüşe Vali Muammer Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Yürüyüşün ardından etkinliğe katılanlar TİGEM alanında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan platformlarda eğlenceli vakit geçirdi.

Şişme parklarda oyunlar oynayan çocuklar, palyaçolar ve yüz boyama etkinliği ile gönüllerince eğlendi.

Katılımcılara yemek ikram edilen program, akşam geç saatlere kadar sürdü.

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

Yalova'da Koruyucu Aile Günü etkinliği

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Anahtar Kelimeler:
Yalova aile ve sosyal hizmetler

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