Çiftlikköy ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı İlyasköy ve Çukurköy arasında seyir halinde olan saman yüklü kamyonda bilinmeye bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yalova'da saman yüklü kamyon yandı
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