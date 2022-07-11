Yalova'daki termal tesislerde bayram tatili yoğunluğu

Termal turizmde önde gelen illerden Yalova'daki tesislerde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Turizm işletmelerinde doluluğun yüzde 100'e ulaştığı Termal ilçesine günübirlik ziyaretçiler de geliyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesinde konaklayanlar ve günübirlik ziyaretçiler, tarihi Kurşunlu Hamam, termal havuz, mide, göz ve ayak suyundan yararlanıyor, ormanlık alanda yürüyüş yaparak tatillerini geçiriyorlar.

Avrupa ve Orta Doğu'dan misafirlerin de tercih ettiği tesiste, idari izinle 9 güne uzayan tatilde hafta sonuna kadar yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Tatilcilerden Ercan Arslan, gazetecilere, ailesiyle 4 günlük bayram tatili için İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Daha önce de birçok kez Termal'e geldiklerini belirten Arslan, "Aile için çok güzel bir ortamı var. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Görkem Öztürk de suları şifalı olduğu için Termal'i tercih ettiklerini anlattı.

Sıcak suyun rahatlatıcı etkisinin olduğunu aktaran Öztürk, "Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Burada farklı ülkelerden gelen insanlar da var. Çoğunluk turist. Onlar da şifalı suları duyup gelmişler." ifadesini kullandı.

Tesiste karikatür çizimi yaparak tatilcilere hizmet veren Ziya Parı ise Termal'in yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Bu bayram da hareketli geçiyor. Karikatürleri yetiştiremiyorum. Sanata karşı da epey bir ilgi var. Geçen bayramlara oranla bu bayram çok daha iyi." diye konuştu.