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Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

13.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden itfaiye erinin eşi Pervin Çetin: - "Eşim görevi başında vefat etti, bir can kurtarmak amacıyla o eve girdi"

Aydın'da evde çıkan yangına müdahale ederken fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren itfaiye eri Uğur Çetin'in ailesi, vefatın iş kazasından kaynaklandığı iddiası ve tazminat talebiyle Büyükşehir Belediyesine dava açtı.

Çetin ailesinin avukatı Mustafa Akpınar, AA muhabirine, Efeler ilçesinde 15 Haziran 2020'de çıkan yangına müdahale sırasında fenalaşan ve hastanede 6 ay tedavi gören Uğur Çetin'in ailesine "doğal ölüm" gerekçesiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tazminat ödenmediğini söyledi.

Aileye vefat eden itfaiyecinin kıdem tazminatı ve kullanmadığı izinlerin karşılığı olan ücret dışında ödeme yapılmadığını kaydeden Akpınar, ölümün doğal yollarla değil, yangın sırasında dumandan etkilenme sonucu olduğunu öne sürdü.

Hastane raporlarında da Çetin'in oksijensiz kalması sonucu solunum yollarında ortaya çıkan hasarla ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu belirten Akpınar, ailenin mağdur edildiği iddiasıyla Aydın Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvurunun sonuçsuz kaldığını söyledi.

Arabuluculuk görüşmelerinde de çözüm bulunamadığını anlatan Akpınar, Büyükşehir Belediyesi hakkında Aydın 2. İş Mahkemesinde "iş kazası sonucu ölümden kaynaklı destekten yoksun kalmaya ilişkin maddi tazminatın tahsili" talebiyle dava açtıklarını bildirdi.

Olayla ilgili kusurlu aramadıklarını, Çetin'in geride kalan eşi ve 11 yaşındaki kızına belediyenin destek olmasını istediklerini anlatan Akpınar, "Konuyla ilgili Ocak 2022'de belediye başkanına mektup gönderdik, durumu anlattık. Olayın üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra bu talebe de maalesef bir karşılık alamadık. Arabuluculuk sonucunda da belediyeden herhangi bir destek alamadık ve uzlaşamadık. Süreç artık mahkemeye taşınacak." dedi.

- "Eşim işini severek yapıyordu"

Vefat eden itfaiye erinin eşi Pervin Çetin de bu süreçte kızıyla maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını söyledi.

Eşinin vefatı sonrası belediyenin kendilerine destek olacağını düşündüğünü ancak hiçbir sonuç alamadıklarını dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Eşim işini severek yapıyordu. Görevi başında vefat etti. Bir can kurtarmak amacıyla o eve girdi. Hastanede eşimle 5 ay boyunca ben ilgilendim. Eşimin bilinci gelip gidiyordu, konuşamıyordu. Kızım babasını öyle görüyordu, psikolojik olarak kızım da çok yıprandı. Yapayalnız kaldık. Belediye başkanımızdan desteğini bekliyoruz."

Pervin Çetin, eşi hastanede kaldığı sırada olayın nasıl yaşandığına ilişkin anlattıklarını da cep telefonuyla kaydettiğini sözlerine ekledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada adli sürecin devam ettiği bildirildi.

- Olay

Efeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2020'de 5 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıkmış, söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Uğur Çetin (41) yere yığılmış, kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çetin, 12 Kasım 2020'de yaşamını yitirmişti.

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

- Vefat eden itfaiye erinin eşi Pervin Çetin: - "Eşim görevi başında vefat etti, bir can kurtarmak amacıyla o eve girdi"

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

Yangın sırasında fenalaşarak hastanede ölen itfaiyecinin ailesinden tazminat talebi

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