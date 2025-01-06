Yangında 4 kişi ölmüştü! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı ortalığı yıktı! Kimse o ismi beklemiyordu! 'Doyamadım kızıma...'

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle adeta ortalığı yıkmıştı.

Pembe'den tokat yiyerek evden kovulan Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yakmıştı. Çıkan yangında ise 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından da kimlerin diziye veda edeceği merak edilmişti.

Görkem karakteriyle birlikte Görkem'in babası Resul Bey'in de öldüğü iddia edilmişti. Günlerce beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

NİLAY ÖLÜYOR MU?

Yayınlanan fragmanda Görkem'in cenazesi görülürken Nilay'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Durumu kötüleşen Nilay'ın annesi 'Gitti kızım. Doyamadım kızıma' diyerek feryat etti. Mustafa ise gözyaşları içinde 'Baba ben ne yaparım?' dedi. Kızılcık Şerbeti 10 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

Sosyal medyada yeni bölüm fragmanına ise yorum yağdı. Bazı kullanıcılar fragmanı beğenirken bazıları da Nilay'ın parlatılmasından rahatsız oldu.