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Yangınlardan etkilenen 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürüyor

03.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi - Yangın bölgelerinde 1759 kişiye barınma hizmeti veriliyor, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için de 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangınların yoğun yaşandığı 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürerken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, ön iyileştirme çalışmalarının da yürütüldüğü belirtildi.

Özellikle yangınların yoğun yaşandığı 5 ilde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, halihazırda 1759 kişiye barınma hizmeti verildiği, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için, yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildiği aktarıldı.

AFAD açıklamasında, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılmakta olup, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 1700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtılmıştır." denildi.

Yangınlardan etkilenen 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürüyor

- Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi - Yangın bölge

Yangınlardan etkilenen 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürüyor

Yangınlardan etkilenen 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürüyor

Yangınlardan etkilenen 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürüyor

Yangınlardan etkilenen 5 ilde nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürüyor
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