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Yapay zeka, Türkiye'nin EURO 2024'teki grubunu belirledi! İşte ChatGPT'ye göre oluşan gruplar

22.11.2023 22:02 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun son maçında Galler ile kozlarını paylaşmıştı. Ay-Yıldızlılar, Cardiff'te oynanan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve grup lideri olarak EURO 2024'e 2. torbadan katılım hakkı kazanmıştı. Bu yaz yapılacak olan turnuva öncesi yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye EURO 2024 ile ilgili grup tahminini sorduk. İşte ChatGPT'nin A Milli Takımımızı yerleştirdiği grup ve detaylar...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler'e konuk olmuştu. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kırmızı - beyazlılar, aldığı 1 puanla daha önce gitmeyi garantilediği EURO 2024'e grup lideri olarak 2. torbadan katılım hakkı kazanmıştı.

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Bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi torbalar ise şu şekilde oluşmuştu;

    1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
    1. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
    1. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
    1. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Playoff'tan gelecek 3 takım

A Milli Takımımızın da yer alacağı turnuvadaki grupların nasıl oluşacağı merak edilirken, Mynet Spor Servisi olarak yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye tahminini sorduk.

Belirlenen torbaları göz önünde bulunduran ChatGPT'nin oluşturduğu gruplar ise şu şekilde;

Canlı Skor

İŞTE CHATGPT'YE GÖRE GRUPLAR

A GRUBU

A GRUBU

ALMANYA

ALMANYA

DANİMARKA

DANİMARKA

HOLLANDA

HOLLANDA

PLAY-OFF'TAN GELECEK TAKIM

PLAY-OFF'TAN GELECEK TAKIM
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