Yapay zeka, Türkiye'nin EURO 2024'teki grubunu belirledi! İşte ChatGPT'ye göre oluşan gruplar

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler'e konuk olmuştu. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kırmızı - beyazlılar, aldığı 1 puanla daha önce gitmeyi garantilediği EURO 2024'e grup lideri olarak 2. torbadan katılım hakkı kazanmıştı.

Bu yaz Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi torbalar ise şu şekilde oluşmuştu;

Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Playoff'tan gelecek 3 takım



A Milli Takımımızın da yer alacağı turnuvadaki grupların nasıl oluşacağı merak edilirken, Mynet Spor Servisi olarak yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye tahminini sorduk.

Belirlenen torbaları göz önünde bulunduran ChatGPT'nin oluşturduğu gruplar ise şu şekilde;

