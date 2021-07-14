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Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'yi görenler tanıyamadı: Çocuk yıldız şimdilerde kocaman genç bir kız oldu!

14.07.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı döneme damgasını vuran edebi eser uyarlaması olan 'Yaprak Dökümü' dizisinde evin en küçüğü Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli'yi görenler gözlerine inanamadı. Çocuk yaşlarda sahnelerin tozunu yuta Şebnem Ceceli, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. İşte Şebnem Ceceli'nin muhteşem değişimi...

Başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si yaşadığı büyük değişim ile herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken rol aldığı Yaprak Dökümü dizisinden sonra ekranlarda pek yer almayan Şebnem Ceceli, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin muhteşem değişimi!

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, yaşadığı büyük değişim ile herkesi şaşırttı.
2006-2010 yıllarında arasında ekranlarda izleyicisi ile buluşan Yaprak Dökümü'nde henüz 5 yaşındayken rol alan Ceceli şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si son haliyle herkesi şaşırttı.

ŞEBNEM CECELİ

ŞEBNEM CECELİ
Halen daha rol arkadaşları ile görüşen Şebnem Ceceli, geçtiğimiz yaz dizinin Fikret'i Bennu Yıldırımlar ile verdiği pozla gündem olmuştu.
Öte yandan Ayşe rolüyle tanınan Ceceli, dizinin ardından birkaç reklam filminde de rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Kanal D
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