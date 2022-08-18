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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar dizideki kayınvalidesini paylaştı! Yorumlar coştu

18.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar dizide kayınvalidesini oynayan Güler Ökten ile fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncuların zaman içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Şu sıralar Londra'da olan Yaprak Dökümü dizisinin Fikret'i başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, dizideki kayınvalidesini canlandıran usta isim Güler Ökten ile bir araya geldi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

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İkilinin fotoğrafların çok sayıda övgü dolu yorum gelirken, bazı kullanıcılar da 'Zalimsin zaman' yorumuyla, hızlı geçen yıllara isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Yaprak Dökümü Bennu Yıldırımlar Güler Ökten
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