Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar dizideki kayınvalidesini paylaştı! Yorumlar coştu

Şu sıralar Londra'da olan Yaprak Dökümü dizisinin Fikret'i başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, dizideki kayınvalidesini canlandıran usta isim Güler Ökten ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

İkilinin fotoğrafların çok sayıda övgü dolu yorum gelirken, bazı kullanıcılar da 'Zalimsin zaman' yorumuyla, hızlı geçen yıllara isyan etti.