Yarı otomatik ofsayt teknolojisi Galatasaray'ı buldu! Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Yarı otomatik ofsayt sistemi Galatasaray'ı buldu... Icardi'nin 43. dakikada attığı gol, teknoloji tarafından iptal edildi. Icardi'nin sadece milimlerle ofsayta düşmesi Galatasaraylı taraftarları bir hayli üzdü.

DÜNYA BASININDA DA YER ALDI

Futbol dünyasının tanınan hesapları, Icardi'nin ofsayta düştüğü pozisyonu paylaşıp yorumlarda bulundu.

İŞTE O POZİSYON

18 KAMERAYLA İNCELENİYOR

Bu sezon hayata geçirilen yarı otomatik ofsayt teknolojisinde, gol pozisyonuna giren oyuncuyu 18 farklı açıdan 18 kamera kayda alıyor. Hata payını sıfıra düşüren bu sistemin devler ligindeki ilk kurbanlarından biri de Galatasaray oldu.

