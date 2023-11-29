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Yarı otomatik ofsayt teknolojisi Galatasaray'ı buldu! Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

29.11.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Manchester United karşısında 43. dakikada bulduğu gol ofsayt teknolojisi tarafından iptal edildi. Icardi'nin milimetrik bir şekilde ofsayta düştüğünü tespit eden sistem, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yarı otomatik ofsayt sistemi Galatasaray'ı buldu... Icardi'nin 43. dakikada attığı gol, teknoloji tarafından iptal edildi. Icardi'nin sadece milimlerle ofsayta düşmesi Galatasaraylı taraftarları bir hayli üzdü.

DÜNYA BASININDA DA YER ALDI

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Futbol dünyasının tanınan hesapları, Icardi'nin ofsayta düştüğü pozisyonu paylaşıp yorumlarda bulundu.

İŞTE O POZİSYON

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18 KAMERAYLA İNCELENİYOR

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Bu sezon hayata geçirilen yarı otomatik ofsayt teknolojisinde, gol pozisyonuna giren oyuncuyu 18 farklı açıdan 18 kamera kayda alıyor. Hata payını sıfıra düşüren bu sistemin devler ligindeki ilk kurbanlarından biri de Galatasaray oldu.

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GALATASARAYLI TARAFTARLARIN TEPKİLERİ...

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Ofsayt galatasaray icardi Devler Ligi galatasaraylı
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