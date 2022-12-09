"Yarım kalan hikaye..." dedi, Başkan açık kapı bıraktı! Beşiktaş'ta ikinci Caner Erkin dönemi

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konu ile alakalı yaptığı ilk açıklamada "Caner Erkin ile ilgili bana gelen bir şey olmadı. Gazetelerde okudum, gündemimizde böyle bir şey yok." şeklinde konuşsa da bugün yaptığı açıklamada 34 yaşındaki oyuncuya yeşil ışık yaktı.