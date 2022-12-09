"Yarım kalan hikaye..." dedi, Başkan açık kapı bıraktı! Beşiktaş'ta ikinci Caner Erkin dönemi

Süper Lig'de transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'in takımdan ayrıldığı resmen açıklanmıştı. Bu beklenmedik ayrılık sonrası 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter gibi takımlarda da forma giyen başarılı oyuncu için birçok iddia ortaya atılmıştı.
Bunlardan ilki Erkin'in Türkiye'de Manisaspor'dan sonra forma giydiği ilk takım olan Galatasaray'a dönmeye hazırlandığıydı. 2007'de Manisaspor'dan Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan Erkin, 2009-10 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Son gelişmeler sonrası Caner Erkin'in 12 yıl sonra Galatasaray'a dönmeye çok yakın olduğu iddiası ortaya atılsa da konuyla alakalı henüz somut bir gelişme yaşanmadı.
Bir diğer iddia ise Inter macerası sonrası önce kiralık olarak forma giydiği sonrasında ise bonservisiyle transfer olduğu Beşiktaş... 3 sezon boyuncu Siyah-Beyazlı formayı giyen Caner Erkin'in Beşiktaşlı yöneticilere "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" şeklinde bir mesaj gönderdiği öne sürülmüştü.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konu ile alakalı yaptığı ilk açıklamada "Caner Erkin ile ilgili bana gelen bir şey olmadı. Gazetelerde okudum, gündemimizde böyle bir şey yok." şeklinde konuşsa da bugün yaptığı açıklamada 34 yaşındaki oyuncuya yeşil ışık yaktı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çebi, konuyla alakalı olarak "6 maç bitmeden kim gelir, kim gider konuşmayacağımıza söz verdik. Caner çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcudur."
Öte yandan Burak Yılmaz'ın yabancı kuralı olmasa Türk futbolcular forma şansı bulamaz sözlerine de değinen Çebi, "Burak Yılmaz'ın sözleri çok acımasız olmuş. Oyuncularımıza çıkın rekabet edin mesajı verilmesi lazım. Türk futbolcularının hiç kimseden eksiği yoktur. Burak'ın 'Türkler forma bulamaz' sözlerini doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.