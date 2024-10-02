Yaş farkı tepki çekmişti! Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz'in Bir Gece Masalı'nda öpüşmesi olay oldu!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı ATV ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olmayı kısa sürede başardı. Başrol oyuncularının arasındaki yaş farkı projenin başında ve devamında sık sık eleştirilere neden oldu. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı ve 33 yaşındaki Burak Deniz'in partner olması tepki çekmişti.