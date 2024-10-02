Yaş farkı tepki çekmişti! Su Burcu Yazgı ve Burak Deniz'in Bir Gece Masalı'nda öpüşmesi olay oldu!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı ATV ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olmayı kısa sürede başardı. Başrol oyuncularının arasındaki yaş farkı projenin başında ve devamında sık sık eleştirilere neden oldu. 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı ve 33 yaşındaki Burak Deniz'in partner olması tepki çekmişti.
Dizi reytinglerini giderek yükseltirken seyirci de bir süre sonra ikilinin uyumuna alışmıştı ve bu partnerliği onaylamıştı. Yeni bölümlerde ise Canfeza ve Mahir'in yakınlaşma sahneleri olay oldu. Daha ilk bölümde öpüşen çift, yaş farkından dolayı tartışma yarattı!
Dizinin yeni bölümünde de Mahir karakterinin her fırsatta Canfeza karakterine yakınlaşması ve öpmesi seyircilerin tepkisine yol açtı. Birçok kullanıcı 'midem bulandı' diyerek ikilinin ancak abi-kardeş rolünü oynayabileceğini savundu. O tepkilerden bazıları...