Yaşanan depremler sonrası Fatih Terim'den açıklama "Ablamla konuştum, önümüzdeki saatleri telefonda geçireceğim"

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi spor camiasında da birçok can kaybına neden olurken, Hatay'da yaşanan 6,4 ve 5,8'lik depremlerden etkilenen bölgelerden biri de Adana olmuştu. Adana doğumlu olan ve birçok yakını burada yaşayan Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden Fatih Terim de 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin yanı sıra 20 Şubat günü akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen iki depremle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.