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Yaşanan depremler sonrası Fatih Terim'den açıklama "Ablamla konuştum, önümüzdeki saatleri telefonda geçireceğim"

21.02.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerimden Fatih Terim, Hatay'da son yaşanan 6.4 ve 5.8'lik deprem sonrası İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Kendisinin Adana'da olmadığını ancak ailesiyle sık sık haberleştiğini söyleyerek durumlarının iyi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi spor camiasında da birçok can kaybına neden olurken, Hatay'da yaşanan 6,4 ve 5,8'lik depremlerden etkilenen bölgelerden biri de Adana olmuştu. Adana doğumlu olan ve birçok yakını burada yaşayan Türk futbolunun ve Galatasaray'ın önemli isimlerinden Fatih Terim de 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin yanı sıra 20 Şubat günü akşam saatlerinde Hatay'da meydana gelen iki depremle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF HAYAT BÖYLE" 

"MAALESEF HAYAT BÖYLE" 

Yaşanan depremlerin ardından büyük üzüntü yaşadığını belirten Fatih Terim "Maalesef hayat böyle, Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum. Olanlar için çok üzgünüm" dedi.

"SESİNİ DUYDUĞUMDA RAHATLADIM"

"SESİNİ DUYDUĞUMDA RAHATLADIM"

Hatay'da meydana gelen depremin ardından bu depremden etkilenen Adana'daki yakınlarıyla görüştüğünü belirten Fatih Terim "Bu öğleden sonra iki deprem daha meydana geldi. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi. Onunla az önce telefonda konuştum ve sesini duyduğumda rahatladım." açıklamasını yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERİ TELEFONDA GEÇİRECEĞİM" 

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERİ TELEFONDA GEÇİRECEĞİM" 

Fatih Terim son olarak "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki saatleri telefonda geçireceğim. Sevdiklerimle sürekli irtibat halindeyim" ifadelerini kullandı.

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