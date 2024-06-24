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Yaşanan Montella krizi sonrası Arda Güler'den ilk hamle geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 07:50
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler’in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrası Arda Güler'den de ilk hamle geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve ayırdığı görülmüştü. TFF'nin yaptığı açıklama sonrası Arda Güler'den ilk hamle geldi.

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TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler’in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.

ARDA'DAN İLK HAMLE GELDİ

Arda Güler, TFF'nin yaptığı paylaşımı kendi profilinde yayınlayarak, ortada herhangi bir kriz olmadığını ifade etti.

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Arda Güler euro 2024 montella
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