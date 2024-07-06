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Yaşattığınız her şey için teşekkürler! Millilerimiz, EURO 2024'e çeyrek finalde veda etti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.07.2024 23:40
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaştı. Teker teker rakiplerimizi devirip geldiğimiz çeyrek final mücadelesinde de harika bir oyun ortaya koyan milliler, Hollanda karşısında da 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda yediğimiz talihsiz goller sonrası turnuvaya 2-1'lik skorla veda ettik.

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Avusturya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Milli Takım, Hollanda engelini aşamadı ve turnuvaya veda etti.

MERİH YOKSA SAMET VAR

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Mücadelenin 35. dakikasında Arda Güler, sağ kanattan arka direğe doğru mükemmel bir orta yaptı. Samet Akaydin harika yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ

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Mücadelenin ikinci yarısında baskısını arttıran Hollanda 70. dakikada Stefan De Vrij ile beraberliği yakaladı. Bu golden yalnızca 6 dakika sonra Mert Müldür kendi kalemize topu gönderdi ve skor 2-1 oldu.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİK

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Hollanda'ya 2-1 mağlup olan milliler, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

TÜRK TARAFTARLARDAN MERİH DEMİRAL’A DESTEK

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Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

BERLİN OLİMPİYAT STADI'NDA BÜYÜK COŞKU

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Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

Euro 2024

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye euro 2024
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