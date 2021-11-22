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"Yaşayan en seksi erkek" seçildi! Yıllar önce çöpte bulduğu şiltede uyumuş

22.11.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in yaşayan en seksi erkeği seçilen Paul Rudd kariyerinin ilk döneminde çöplükte bulduğu bir şiltenin üstünde uyuduğunu açıkladı.

Seth Meyers'ın Late Night programına katılan 52 yaşındaki oyuncu, arkadaşıyla birlikte Los Angeles'ta harabe bir evde nasıl yaşadığını anlattı.

YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK SEÇİLDİ

O sıralar kendi dairesini tutacak kadar parası olmayan Rudd mutfağında uyuduğu arkadaşının kendisini oyuncu seçmelerine götürdüğünü belirtti. Oyuncu şunları dile getirdi:

"HİÇ PARAM YOKTU"

"HİÇ PARAM YOKTU"
"Hiç param yoktu. Birkaç arkadaşımla birlikte yaşıyordum. Arabam çok kötüydü, hep bozulurdu." Bu ay vizyona giren Hayalet Avcıları: Öteki Dünya'nın (Ghostbusters: Afterlife) başrolünde yer alan Rudd kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etti. Rudd çöplükteki şilteyi aldığı anı şu ifadelerle anlattı:
"Aslında çok fazla mobilyam yoktu. Ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım."

PEOPLE DERGİSİ SEÇMİŞTİ

PEOPLE DERGİSİ SEÇMİŞTİ
Kariyerinin başında maddi sıkıntılarla boğuşan Rudd şu an Hollywood'un en gözde aktörleri arasında yer alıyor.
People dergisinden 'en seksi' tahtına oturtulan 52 yaşındaki aktör, "İnsanlar benim seçildiğimi öğrenince kendi kendilerine 'Ne?' diyecekler. Bunu farkındayım. Yalandan alçakgönüllülük yapmıyorum; benim yerime seçilmesi gereken çok kişi vardı" demişti.
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