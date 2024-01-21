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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bomba ifadeler! "Bana babalık yapmadı" deyip sert çıktı: "Etrafında genç kızlar olması..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bomba ifadeler! "Bana babalık yapmadı" deyip sert çıktı: "Etrafında genç kızlar olması..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 08:45 | Son Güncelleme:
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Son dönemde garip açıklamaları, genç kadınlarla ilişkileri ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, ilk kez babasına dair konuştu. Babasının kendisinden daha küçük kadınlarla birlikte olduğunu duyunca rahatsız olduğunu itiraf eden bombayı patlattı ve "Babalık gördüğümü düşünmüyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil bir küsüp bir barıştığı sevgilisiyle yeniden beraber olmaya karar verdi.


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AÇIK AÇIK SORULUNCA...

Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündeme gelen Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına dair olay ifadeler kullandı. Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil babasına dair itiraflarıyla adından söz ettirdi.

Oya Çınar "Hayatta en çok neyin çabasını verdin?" deyince Yasmin Erbil  "Yanlış anlaşılmamak, sürekli kendini kontrol etmeye çalışmak... " yanıtını verdi. "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna ise genç oyuncu "Çok gördüğümü düşünümüyorum" dedi.


"ETRAFINDA GENÇ KIZLAR OLMASI BENİ YARALIYOR"

"ETRAFINDA GENÇ KIZLAR OLMASI BENİ YARALIYOR"

Oya Çınar ise "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu. Erbil ise "Devam ediyor" diyerek şunları söyledi:

"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."

Oya Çınar Erbil'a açık açık "Genç kadınlarla birlikte olması..." ifadelerini tekrarlayınca genç isim bu konuda da oldukça samimi sözler söyledi.

Yasmin Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" dedi.

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