Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında bomba ifadeler kullandı! "Bazen benden bile küçük kadınlarla olduğunu duyunca.."

"ETRAFINDA GENÇ KIZLAR OLMASI BENİ YARALIYOR"

Oya Çınar ise "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu. Erbil ise "Devam ediyor" diyerek şunları söyledi:

"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."