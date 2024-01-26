Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklamasının ailede kriz çıkardığını açıkladı! "Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş"

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Erbil, babası hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
Erbil'in "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birlikte olan Mehmet Ali Erbil'in, "Gülseren'i ailemle tanıştırdım" sözleri için Yasmin Erbil: "Tanışmadım. Asla tanışmadım. Tanışmak gibi amacım yok." ifadelerini kullandı.