Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklamasının ailede kriz çıkardığını açıkladı! "Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş"

Erbil'in "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yasmin Erbil'in bu açıklamalarına çok üzüldüğünü belirten Mehmet Ali Erbil ise sanki kızının sözlerini hiç umursamamış gibi 'Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim' demişti.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Yasmin Erbil, babasının "Yeniden bebek istiyorum" sözleri için, "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş. Onu hiç kaldıramayız" dedi.