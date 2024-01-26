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  4. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklamasının ailede kriz çıkardığını açıkladı! "Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş"

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayat açıklamasının ailede kriz çıkardığını açıkladı! "Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalar yapmış, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" demişti. Yasmin Erbil'in bu açıklamalarının üstüne ünlü şovmen 'tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim' demişti. Yasmin Erbil babasının özel hayat açıklamasının ailede kriz çıkardığını söyledi.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Erbil, babası hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

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ÖZEL HAYAT AÇIKLAMASI KRİZ ÇIKARDI

Erbil'in "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yasmin Erbil'in bu açıklamalarına çok üzüldüğünü belirten Mehmet Ali Erbil ise sanki kızının sözlerini hiç umursamamış gibi 'Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim' demişti.
Yasmin Erbil, şimdi de babasının özel hayat açıklamasının ailede kriz çıkardığını açıkladı.
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Yasmin Erbil, babasının "Yeniden bebek istiyorum" sözleri için, "Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Ali Sadi, 'Öyle bir şey olursa camdan aşağıya atarım' demiş. Onu hiç kaldıramayız" dedi.

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birlikte olan Mehmet Ali Erbil'in, "Gülseren'i ailemle tanıştırdım" sözleri için Yasmin Erbil: "Tanışmadım. Asla tanışmadım. Tanışmak gibi amacım yok." ifadelerini kullandı.

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