Yasmin Erbil transparan minisiyle paylaştı! Yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, son paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.
Siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşan Yasmin Erbil'e kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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