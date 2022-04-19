MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil transparan minisiyle paylaştı! Yorum yağdı

Yasmin Erbil transparan minisiyle paylaştı! Yorum yağdı

19.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki Erbil'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, son paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

278656639_532425515120950_3318799421079032772_n

Siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşan Yasmin Erbil'e kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.
278707816_937618746908068_2194897321218699171_n

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Sütyensiz paylaşım! Yorum yağdı

Sütyensiz paylaşım! Yorum yağdı

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.