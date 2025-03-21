Aşırı su tüketimi hayatından etti! Felaket gibi ölüm: Hiponatremiye bağlı beyin şişmesi yaşayıp kalp krizi geçirdi

Aşırı su tüketimi Dublin'de yaşayan Sean O'Donnell'un hayatına mal oldu. Gittiği hastanede bol su içmesi tavsiye edilen adam aşırı sıvı tüketiminden dolayı yaşamını yitirdi. Mahkemede, O'Donnell'in vücudundaki sodyum seviyesinin tehlikeli şekilde düşmesi sonucu beyin şişmesi yaşadığı nöbet geçirerek kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği açıklandı.

AŞIRI SU TÜKETİMİ HÜCRELERİ ŞİŞİRİYOR

Tıbbi olarak hiponatremi olarak bilinen bu durum, vücutta fazla su birikmesine ve hücrelerin şişmesine yol açarak ölümcül olabiliyor. Uzmanlar, bir saatte 1,4 litreden fazla su içmenin risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

2 LİTREDEN FAZLA İÇMEYİN

O’Donnell’in ölümünün ardından hastane, bakım ihlali kabul ederek ailesine 35.000 avro tazminat ödedi. Hiponatremi, geçmişte maraton koşucuları ve Bruce Lee gibi ünlü isimlerin ölümleriyle de ilişkilendirilmişti. Sağlık uzmanları, günlük su tüketiminin 2 litreyi aşmaması gerektiğini vurguluyor.