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  4. Yatta görüntülendi! İşte Kylian Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

Yatta görüntülendi! İşte Kylian Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

02.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, sevgili Smet'ten ayrılmasının ardından verdiği röportajda ayrılık nedeni olarak 'kişisel farklılıklar' olduğunu açıklamıştı. Mbappe'nin bu açıklamasının ardından Ines Rau geçtiğimiz günlerde yeni sevgili olduğu iddia edilen transeksüel model Ines Rau ile görüntülendi. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa'nın köklü kulübü Paris Saint-Germain'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe bu kez aşk hayatıyla gündemde. İtalya'da ortaya atılan iddiaya göre, yıldız futbolcu aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Mbappe'nin, 2017'de Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olan Ines Rau ile birlikte olduğu iddia edildi.

YATTA GÖRÜNTÜLENDİ!

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Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi. Bikilini model Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.Fransız ve İtalyan basını, PSG’nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. İddialara göre, Mbappe ünlü transseksüel model Ines Rau ile birlikte olmaya başladı.

"KİŞİSEL FARKLILIKLAR"

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Mbappe’nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının “kişisel farklılıklar” olduğunu söylemişti. Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.

INES RAU FOTOĞRAFLARI

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