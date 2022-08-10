"Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında 100 öğrenci Mardin’de ağırlandı

MARDİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Marmara Bölgesi'nden gelen 100 öğrenci Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Bir otelde düzenlenen projenin kapanış programına katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 5 yıldan bu yana başarıyla programı sürdürdüklerini söyledi.

Dinç, çocuk ve gençlerin, büyüklere kardeşliğin, sevginin ve muhabbetin ne olduğunu gösterdiğini ifade ederek, geleceğe dair umutlara güç kattıkları için çocuklara teşekkür etti.

Aynı program kapsamında İstanbul’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden giden çocukların misafir edildiğini belirten Dinç, "Kardeşliğimizi baltalamak isteyenlere inat, çocuklarımız gür sesiyle 'hayır' diyor. 'Biz kardeşiz, İslam kardeşliğini egemen kılmak için buradayız. Asırlar boyunca bin yıldan beri gelen kardeşlik bağımızı kimse kopartamaz.' dediğiniz için istikbale dair umutlarımızı güçlendirmiş oluyorsunuz." dedi.

- "Gençlerimizi Mardin'imizin kadim kültürü ve köklü mirasıyla buluşturduk"

Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci de gençleri Mardin'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun gerçekleştirdiği proje ve programlar kapsamında Mardin'den de gençleri çeşitli illere uğurladıklarını, Mardin'e gelen gençleri de aynı misafirperverlikle ağırladıklarını ifade eden Temurci, "Malumunuz bu proje ve programlarla ülkemizin farklı coğrafyalarında yaşayan evlatlarımız en başta birbirlerini yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Bununla birlikte ülkemizin birbirinden güzel kentlerini ve bu kentlerin doğal, tarihi ve kültürel mekanlarını görüyorlar." diye konuştu.

Temurci, programlarda düzenlenen etkinliklerle gençler arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarının da güçlendiğine işaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği "Yaz Kampı"nın da gençlere ciddi katkılar sağlayan önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 1-10 Ağustos'ta 100 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını anlatan Temurci, "Gençlerimizi Mardin'imizin kadim kültürü ve köklü mirasıyla buluşturduk. Onları Dara Antik Kenti'nde binlerce yıl öncesine yolcu ederken, Deyrül Zafaran Manastırı'nın ve Ulu Camii'nin gölgelerinde dinlerin kardeşliğine tanıklık etmelerini sağladık. Taşın ilmek ilmek işlendiği bu kadim kentte, zaman içinde bir yolculuğa çıkardık. Bu yolculukta Mardin'imizin sevgi, barış ve kardeşlik türkülerini en gür seda ile seslendirdik. Ellerimizi kenetledik, yüreklerimizi birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Temurci, gençlere, bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında yenilikçi yaklaşımlar sergilemelerini önererek, devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduklarını bildirdi.

Valilik olarak gençlere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Temurci, "Çünkü sizler en kıymetli hazinemizsiniz. Bu hazineyi en iyi biçimde işleyip kıymetli bir mücevhere dönüştürmek ise bizlerin en önemli görevi." dedi.

Konuşmaların ardından kampa katılan gençler, çeşitli gösteriler sundu.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.