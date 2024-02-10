Yeliz Yeşilmen'in paylaşımı olay oldu! "Bu özgürlük değil çıplaklık"

Yeşilmen, paylaşımında"Bırak seni yargılasınlar bırak seni yanlış anlasınlar, bırak senin dedikodunu yapsınlar, onların görüşleri senin sorunun değil sen nazik ol sevgiye bağlı kal. Ve özgürlüğünde, özgür ol. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsın yapsınlar. Sen değerlerinden, kendi doğrularından , güzelliğinden şüphe etme. Sadece parlamaya devam et" dedi.