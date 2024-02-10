Yeliz Yeşilmen'in paylaşımı olay oldu! "Bu özgürlük değil çıplaklık"

Yeliz Yeşilmen son olarak "Erkek adam erkek gibi olur. Bırakın yüzünüz kırışsın" sözleriyle ünlü erkeklerin estetik yaptırmasına isyan etmişti.
Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu olan Yeliz Yeşilmen açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Modelin son paylaşımı da çok konuşuldu. 715 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kırmızı göğüs dekolteli bir paylaşım yaptı.
Yeşilmen, paylaşımında"Bırak seni yargılasınlar bırak seni yanlış anlasınlar, bırak senin dedikodunu yapsınlar, onların görüşleri senin sorunun değil sen nazik ol sevgiye bağlı kal. Ve özgürlüğünde, özgür ol. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsın yapsınlar. Sen değerlerinden, kendi doğrularından , güzelliğinden şüphe etme. Sadece parlamaya devam et" dedi.
Son olarak notuna şunları ekledi:
"Aynen öyle yapıyorum yeniden doğdum yeniden eskisinden de daha fazla parlayarak devam ediyorum yeni yeni hayatım merhaba."
Paylaşıma yorum yağdı. "Gülüşünde güzelliği belli eden tek kadın", "Bence fazla güzelsiniz Yeliz Hanım", "Bu özgürlük değil çıplaklık" gibi yorumlar geldi.