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  4. Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal yerel halka Maasai dansı etmeye çalıştı

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal yerel halka Maasai dansı etmeye çalıştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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Zanzibar’a giden Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal bikinili fotoğrafıyla gündem olmuştu. Yerel halka yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Topal son olarak da yerel halkla birlikte dans etmeye çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Topal o anları “Şimdi yandım” ifadeleriyle sevenleriyle paylaştı.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'ın Afrika gezisi, sosyal medyada gündem oldu.

Bikinili pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Topal'ın fit vücuduna hayranları tarafından övgü yağarken sunucunun yerel halkla pozları da dikkat çekti.


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Ünlü sunucu son olarak da yerel halkla oynamak istedi. Mini elbisesiyle yerel halka uyum sağlamaya çalışarak gösterilen şekilde dans etmeye çalışan Topal sosyal medyanın da diline düştü.

Tatil için Afrika'nın turizm cenneti Tanzanya’nın Zanzibar adalarını tercih eden sunucu o anları takipçileriyle paylaşırken eşlik ettiği maasi dansı ile gündem oldu.

Yerel halkın arasına karışan Zuhal Topal o anları "Şimdi yandım" diyerek paylaştı. Zuhal Topal'ın dansına "Çok komiksiniz", "Her şeyi deniyor kadın","Ya çok komik" yorumları geldi.

Afrika ülkesinde zor şartlar altında eğitimi gören çocukları da unutmayan Topal, çocukları ziyaret ederek çikolata dağıttı. 

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Zuhal Topal sosyal medya fotoğrafı
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