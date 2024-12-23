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Yengesiyle evlendi düğün gecesi metresine gitti! Uzak Şehir'deki o sahne gündem oldu! 'Midem bulandı'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.12.2024 23:02
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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisi son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Yengesi Alya'yla evlenen Cihan karakterinin düğün gecesi sevgilisi Mine'nin yanına gitmesi tepki çekti.

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi yeni sezonda gündemden düşmeyen dizilerden arasında yer aldı.

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Her hafta sahneleri ve karakterleriyle gündem olan dizi son bölümüyle yine sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz bölümde Cihan yengesi Alya ile evlendi.

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Yengesiyle evlendi, sosyal medya yıkıldı Yengesiyle evlendi, sosyal medya yıkıldı

YENGESİYLE EVLENDİ METRESİNE KOŞTU!

Yeni bölümde ise yengesi Alya ile evlenen Cihan, düğün gecesi metresi Mine'nin yanına gitti. O sahne diziye ise damga vurdu.

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Sosyal medyada tepki çeken sahneye yorum yağdı:

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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