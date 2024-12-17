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Uzak Şehir son bölümde Cihan Albora yengesiyle evlendi, yorumlar gecikmedi!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 08:24
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Uzak Şehir, izleyicileriyle buluştuğu her bölümde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Reytinglerde birinci olan Uzak Şehir son bölümde Cihan Albora yengesiyle evlendi, sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Uzak Şehir son bölümde Cihan Albora yengesiyle evlendi, yorumlar gecikmedi!

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. AyNA Yapım imzası taşıyan dizinin kadrosunda, Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi, her geçen hafta daha fazla ilgi görüyor. Uzak Şehir, izleyicileriyle buluştuğu her bölümde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alya ile uzun uzun konuşan Cihan, evlilik kararını yineledi. Cihan, düğün haberini ailesi ile de paylaşarak "Alya ile evleniyoruz... Davul yok, zurna yok, halay yok, sadece nikah... Tüm Albora'yı bu evliliğe inandırmak zorundayız" dedi. Cihan, nikah öncesi Alya ve Deniz'i de alıp kardeşi Boran'ın mezarına gitti. Kocasına karşı kendini mahcup hisseden Alya, Cihan'dan Boran'ın taktığı yüzüğü çıkarmasını istedi...

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Dizide Cihan'ın yengesiyle evlenmesi olay olurken seyirciler bundan sonra ne olacağını merak etti. Bu sahnelerle ilgili "Önemli olan şimdi saçmalamaması", "Keyfinden evlenmedi", "Çok saçma" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
günümüzde yok öyle töreler, reyting adına yapılan şeyler bunlar..
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