Yeni anne olan Özge Özpirinçci deniz sezonunu açtı! Doğal hali hayran bıraktı

Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk (38) ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci (36), 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Özge Özpirinçci, havuz sonrası verdiği pozu yayınladı.

"SEZONU AÇTIM"

Doğal haliyle objektif karşısına geçen Özpirinçci, bu makyajsız fotoğrafı, "Sezonu açtım. Arkadaki mama sandalyesi..." ifadeleriyle 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun filtresiz paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.