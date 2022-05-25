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  4. Yeni anne olan Özge Özpirinçci deniz sezonunu açtı! Doğal hali hayran bıraktı

Yeni anne olan Özge Özpirinçci deniz sezonunu açtı! Doğal hali hayran bıraktı

25.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 ay önce kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özpirinçci, doğal halini Instagram'dan yayınladı.

Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı Burak Yamantürk (38) ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci (36), 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Özge Özpirinçci, havuz sonrası verdiği pozu yayınladı.

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"SEZONU AÇTIM"

Doğal haliyle objektif karşısına geçen Özpirinçci, bu makyajsız fotoğrafı, "Sezonu açtım. Arkadaki mama sandalyesi..." ifadeleriyle 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaştı. Oyuncunun filtresiz paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci
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