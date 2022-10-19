"Yeni aşkıyla dudak dudağa!" Mauro Icardi ve Wanda Nara birlikteliği sona erdi! Nara, sevgilisi L-Gante'nin rap klibinde oynadı...

Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ve son gün Fransa Ligue 1 devi Paris Saint - Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içerisinde oynadığı futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmişti. Arjantinli yıldız, İstanbul'a beraber geldiği Wanda Nara ile yaşadıkları problemler nedeniyle boşanma kararı almıştı.

ARJANTİN'DE AYRILDILAR

Nara, Icardi'yi terk ederek Arjantin'e gitmiş ve hayatını burada sürdürmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Icardi de yönetimden aldığı özel izinle eşiyle görüşmek için Arjantin'e uçmuştu. Burada son kez görüşen çift, ayrılık kararını tamamen almış ve bağlarını koparmışlardı.

YENİ AŞKININ KLİBİNDE OYNADI

Bu yaşananların ardıdnan Wanda Nara'nın sevgilisinin olduğu ve henüz boşanmamışken yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu iddia bugün çıkan duyuruyla birlikte doğrulandı.

Wanda Nara, aşk yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante ile 20 Ekim'de çıkacak olan şarkının klibinde beraber rol aldı.

DUDAK DUDAĞA

Nara'nın klip kapağında L-Gante ile dudak dudağa poz vermesi dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlardan da tepki geldi.